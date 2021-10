Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam após clássico; 17 são detidos

19/10/2021 | 09:43



Após o clássico entre São Paulo e Corinthians, na noite de segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, cerca de 400 torcedores de ambas as equipes se confrontaram na região de um terminal de ônibus na cidade de Diadema, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, um são-paulino ficou gravemente ferido.

A confusão aconteceu na avenida Presidente Kennedy, uma das principais da região do ABC Paulista. As apurações iniciais indicam que a briga deve ter sido combinada. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Diadema, após ser alvo de pauladas na cabeça e na perna. 16 torcedores foram encaminhados para a delegacia, e depois liberados, e um homem, procurado por tráfico de drogas, foi preso.

A partida realizada no estádio do Morumbi contou apenas com torcida da equipe mandante, o São Paulo. Devido à pandemia da covid-19, no retorno do público aos estádios está liberado somente o ingresso dos torcedores do time da casa. Em São Paulo, porém, clássicos são realizados com torcida única desde 2016, em acordo envolvendo órgãos de justiça, segurança pública e futebol.

Apesar da limitação de acesso aos jogos, a medida não tem surtido efeito para conter brigas e confusões longe dos estádios. Confrontos entre torcedores dos quatro grandes clubes paulistas (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) são comumente noticiados.

No fim do mês de setembro, membros de torcidas organizadas, integrantes do Ministério Público e da Polícia Militar passaram a negociar a reinserção das bandeiras com mastro nos estádios paulistas. Há 25 anos, eles foram proibidos, mas sua volta ainda depende da aprovação de protocolos e exigirá vigilância contínua.