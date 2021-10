Glória Menezes comemora 87 anos de idade ao lado de amigos e familiares: Bem, graças a Deus

19/10/2021 | 09:10



Glória Menezes comemora neste terça-feira, dia 19, 87 anos de idade - de acordo com o jornal O Globo, a atriz que continua morando no Rio de Janeiro, vai passar a data ao lado de amigos e familiares.

Por conta da pandemia por Covid-19, ela quase não sai de casa. E, segundo informações do assistente pessoal da atriz, Tadeu Lima, ela ainda não comenta sobre a ida até o sítio da família, no interior de São Paulo - a artista deseja homenagear Tarcísio Meira e jogar as cinzas do companheiro.

Ela está bem, graças a Deus, afirmou Tadeu.

Lembrando que Tarcísio faleceu em agosto deste ano, aos 85 anos de idade, vítima do coronavírus - e, recentemente, ele foi indicado para concorrer a categoria de Melhor Ator na oitava edição do Prêmio Bibi Ferreira pela sua última peça de teatro, O Camareiro.

