Visualização única no WhatsApp: entenda como funciona o novo recurso

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



19/10/2021 | 09:18



O recurso de visualização única no WhatsApp é uma das principais novidades no app. Por meio dele, o usuário pode enviar algum tipo de mídia (uma foto, por exemplo) e, depois que o destinatário a vir, ela é automaticamente apagada do telefone.

Para utilizar a novidade, basta ao usuário abrir a conversa desejada. Depois, encontrar o que deseja enviar ao contato. Com o arquivo escolhido, deve-se clicar no ícone 1, ao lado do botão verde de envio. Depois, é só mandar o conteúdo normalmente. Veja abaixo os quadrinhos vermelhos.

Visualização única no WhatsApp: veja como funciona o recurso

Abaixo, veja como a pessoa recebe a notificação. (Em destaque, no quadrinho vermelho.)

Visualização única no WhatsApp: veja como funciona o recurso

Abaixo, um vídeo mostrando o recurso.