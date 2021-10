Bolsas da Ásia fecham em alta, com destaque para ações de tecnologia

19/10/2021 | 07:15



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 19, à medida que ações de tecnologia seguiram o comportamento de ontem do Nasdaq e avançaram, com investidores à espera de mais balanços corporativos dos EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,65% em Tóquio hoje, a 29.215,52 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,49% em Hong Kong, a 25.787,21 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,74% em Seul, a 3.029,04 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,17% em Taiwan, a 16.900,67 pontos.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, impulsionados pelo setor agrícola e fabricantes de alimentos e bebidas. O Xangai Composto subiu 0,70%, a 3.593,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou avanço de 0,86%, a 2.422,64 pontos.

Embora as bolsas de Nova York tenham ficado mistas no pregão de ontem, o Nasdaq teve um avanço significativo, já na expectativa para balanços trimestrais de grandes empresas de tecnologia e internet que compõem o índice, como Intel e Netflix.

Na semana passada, a temporada de balanços dos EUA teve um início bastante promissor, com vários resultados superando expectativas de lucro.

No setor de tecnologia asiático, a ação do Softbank saltou mais de 3% no mercado japonês hoje, enquanto as do Alibaba e da Meituan tiveram ganhos de cerca de 1,2% e 1,8%, respectivamente, em Hong Kong, e a da Samsung Electronics avançou 0,6% na Coreia do Sul.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia, encerrando a sessão em baixa marginal. O S&P/ASX 200 caiu 0,08% em Sydney, a 7.374,90 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.