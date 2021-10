Vôlei Renata ganha jogo e golden set do Vedacit Guarulhos e é bicampeão paulista

18/10/2021 | 23:35



Com atuação impecável no ginásio Taquaral, em Campinas, o Vôlei Renata conquistou o bicampeonato paulista nesta segunda-feira. Empurrado pela torcida e mostrando excelente jogo coletivo, ganhou a partida de volta por três sets a zero, parciais de 25/21, 25/19 e 25/19, devolvendo a derrota da semana passada, e garantiu o título no golden set, com 25/17.

O time de Marcos Pacheco teve apenas um momento de tensão ao longo dos quatro sets da decisão desta segunda-feira. Foi quando o time estava com 10 a 7 e viu o jovem adversário fundado há dois anos emplacar cinco pontos seguidos e virar para 12 a 10 no primeiro set. O susto, porém, foi logo superado e parcial fechada por 25/21.

Empurrado por 1260 torcedores, o Vôlei Renata seguiu melhor na partida, comandado pelo ponteiro Temponi e o oposto Evandro, da seleção brasileira. Ambos terminaram a decisão com 16 pontos. Lucão foi um gigante no bloqueio e garantiu mais 11 pontos à equipe de Campinas, que fechou as duas parciais seguidas em 25/19.

Com ótima distribuição do levantador González e um repertório grande de jogadas, o Vôlei Renata fez um golden set dominante e fechou a final em 25/17 para selar sua sexta vitória seguida em casa, onde só ganhou no Paulista, e dar a primeira volta olímpica de sua história em Campinas.

"O time se portou muito bem. O começo foi tenso, nervoso, não tinha como ser diferente pelo nível da partida. Depois com calma, tranquilidade, estrategicamente, jogamos muito bem", avaliou o técnico Marcos Pacheco. "Fizemos um jogo agressivo, colocamos eles sob pressão, mantivemos a consistência na virada de bola, forçamos o saque. Mantivemos o padrão nos três sets", seguiu. "Desta forma, conquistamos o direito de ir para o golden set. Tivemos a felicidade de manter o padrão. Botamos o time deles o tempo todo sob pressão, não deixamos eles respirarem em nenhum momento e isso foi fundamental para essa grande conquista.

Um ano após desbancar o Taubaté na final, o Vôlei Renata mostra sua supremacia no estado ao erguer o troféu pela segunda vez seguida. Invicto há nove meses em seu ginásio, vai apostar no Taquaral para fazer bonito também na Superliga, que começa no sábado.