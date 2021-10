Um prêmio para Santos Dumont. O Pai da Aviação é brasileiro. Quem lembra a Semana da Asa?

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 05:59



Foram várias tentativas, de Alberto Santos Dumont e outros aeronautas. Um prêmio estava em jogo, instituído pelo milionário Henri Deutsch de la Meurthe, para quem, partindo de Saint Cloud, fizesse o percurso até a Torre Eiffel, a contornasse e retrocedesse pelos próprios meios do aparelho. Santos Dumont ficou com o Prêmio Deutsch e seu feito percorreu o mundo. O êxito do Dumont nº 6.

O Brasil criou a Semana da Asa, sempre em outubro, para lembrar o feito do seu filho famoso. Santos Dumont desde o fim do século XIX vinha progredindo na técnica da direção dos balões.

Aquele voo está nos jornais e em livros, entre os quais um exemplar buscado por um funcionário da casa de Dumont em Petrópolis, Rio de Janeiro, a pedido desta página Memória: Quem Deu Asas ao Homem, de Henrique Dumont Villares (Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro, 1957), de onde extraímos a foto que abre Memória.

O autor é sobrinho de Santos Dumont e deu por encerrada esta obra em 16 de maio de 1953.