Corrida virtual garante ração para cachorros e gatos abandonados

Da Redação



19/10/2021 | 05:56



As primeiras inscrições da corrida e caminhada virtual 5K Animal já se transformaram em ração para cães e gatos. A doação do alimento começou a ser feita para protetoras e famílias em situação de vulnerabilidade, que possuem pets. A prova, que conta com apoio do Diário, reverte cinco quilos de ração para cada inscrição realizada no endereço https://minhasinscricoes.com.br/Evento/5kAnimal. O alimento é repassado para a ONG Uapa (União Andreense de Proteção Animal), que faz a distribuição para as pessoas.

“A situação está muito difícil e temos sete animais. Contar com a doação da ração nos ajuda muito, pois não temos condições de comprar”, disse Érica Aparecida Santos, moradora do Sítio dos Vianas. “A doação alimenta meus pets por semanas”, acrescentou.

Já Bruno Fernandes, da ONG SOS Coleiras, destacou o fato de a doação recebida vir de pessoas que se inscreveram em uma corrida. “É um ajudando o outro, uma corrente do bem. As pessoas vão cuidar da saúde, correndo, e ainda ajudam tanta gente que ajuda os animais”, afirmou o voluntário da instituição, que atua na área do Morro do Kibon, em Santo André.

Para participar da corrida e caminhada virtual 5K Animal são duas opções disponíveis. A Big Pet garante ao participante uma camiseta, uma medalha e uma bandana para o pet. O custo é R$ 68,00. Já a inscrição básica, ao custo de R$ 29,00, dá direito a medalha.

Após realizada a inscrição, o participante deverá correr ou caminhar os cinco quilômetros e comprovar por meio de aplicativo de corrida, relógio GPS ou ainda foto do painel de esteira contendo o tempo e a distância. A validação deve ser feita na área do atleta, no mesmo site da inscrição, até o prazo máximo de 30 de novembro. A corrida será analisada pela organização, que irá validar e liberar o certificado digital de participação.

A 5K Animal, por ser virtual, possibilita a participação de pessoas de todo o País, e até de fora do Brasil, que auxiliarão nas ações de cunho social da Uapa. Criada em 2009, a entidade desenvolve, por meio de voluntários, ações e campanhas de proteção e bem-estar animal como vacinação, doação de ração, castração, distribuição de kit café da manhã para moradores de rua e ração para seus cães e gatos, entre outros.

A corrida ou caminhada 5K Animal tem realização da XTry Marketing e Eventos. O regulamento completo pode ser acessado em https://minhasinscricoes.com.br/Evento/5kAnimal#Regulamento. Outras informações estão disponíveis no telefone 99349 8373.