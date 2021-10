Família aguarda indenização de 1,04 mi após desabamento

Arthur Gandini

Especial para o Diário



19/10/2021 | 05:49



Família de Diadema aguarda o recebimento de uma indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 1,04 milhão após a casa de três andares em que morava, no bairro Casa Grande, ter desabado em março de 2015. A 4ª Vara Cível de Diadema proferiu a sentença final em março de 2020, em segunda instância, e não cabe mais recurso. Entretanto, após mais de seis anos do acidente, a família ainda aguarda a execução da sentença.

“Hoje eu tenho que pagar aluguel. Futuramente eles vão me ressarcir (pelo ocorrido)”, afirma o motoboy Alexandre de Almeida Souza, 47 anos. Ele conta que morava no local com a mulher e dois filhos. No dia do acidente, estavam presente ele, um dos filhos, a sua irmã e o seu avô. Não houve feridos. O acidente trouxe problemas financeiros à família. O seu avô, falecido em 2018, teve dificuldade para continuar o tratamento médico que fazia por conta a um acidente vascular cerebral.

A 4ª Vara Cível entendeu que o desabamento aconteceu por conta do demolimento de imóvel vizinho e que a indenização deverá ser paga pelo proprietário da outra casa, Arivaldo Santos Severino, e pela arquiteta envolvida, Erica Silva Camara Movio. A demolição afetou a base da casa em que Souza morava, o que levou à infiltração de água e a rachaduras na estrutura, até que a residência tombou.

O valor a ser recebido vai depender das condições financeiras das partes culpadas no processo. É possível que a Justiça não encontre bens o suficiente para alcançar a quantia da indenização. A execução da sentença está em trâmite desde maio desse ano e não há previsão de quando vai ser concluída.

