Empresa da região promove o maior evento de tecnologia e inovação em saúde no Brasil

Rafael Santos

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 20:43



Nos dias 7 e 8 de novembro a empresa andreense Religare Innovation Lab promove o HackHealthTech 2021, um dos maior es evento s internaciona is de inovação em saúde, que tem como finalidade estimular e fomentar o desenvolvimento de inovações e startups d a área.





O evento será realizado simultaneamente em sedes no Brasil e em Portugal, nas cidades de Marília, no Interior, e Leiria, respectivamente. A sede brasileira presencial será na Unimar (Universidade de Marília) e, em Portugal, o evento acontece presencialmente no Leiria Startup, hub de inovação ligado à Universidade Politécnico de Leiria.





A Religare Lab tem buscado estabelecer relações com profissionais da saúde, pesquisadores, universidades, startups, empresas de tecnologia, já que os serviços para a saúde humana têm sido altamente impactados pelos avanços tecnológicos nas áreas da inteligência artificial, big data, blockchain, realidade virtual e internet das coisas.





Nesta edição do evento, importantes instituições brasileiras e portuguesas trarão desafios e oportunidades para os participantes nas áreas da telemedicina, tecnologias de acesso à informação, digitalização de processos e serviços de saúde, dispositivos médicos, gestão e prontuários eletrônicos do paciente, marketplace, jornada do paciente, entre outros.





O evento acontecerá em duas fases. A primeira oco rreu no dia 9 de outubro, com um seminário on-line onde especialistas da área de inovação em saúde e instituições do Brasil e Portugal apresentar am desafios, oportunidades de soluções e inovações na área da saúde.





Na segunda fase, nos dias 6 e 7 de novembro, acontece o hackathon, maratona de desenvolvimento de soluções, na qual, a partir dos desafios apresentados na primeira fase os participantes reunidos presencialmente ou de forma on-line em equipes desenvolvem solução para os problemas propostos. O processo consiste na ideação, criação de protótipo da solução e apresentação do projeto para uma banca de avaliação, formada por profissionais de saúde, empresários da área e investidores. O encerramento será no dia 8 de novembro com a divulgação d os resultados e premiações.





Os participantes contarão com o apoio de mentores nas áreas de tecnologia da informação, marketing, negócios, inovação e empreendedorismo, saúde e direito, que acompanharão o desenvolvimento das soluções durante o hackathon.