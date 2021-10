Marquinhos Santos acerta com o América-MG horas depois de dispensa do Juventude

18/10/2021 | 20:30



Marquinhos Santos não ficou um dia inteiro demitido. O treinador foi dispensado pelo Juventude pela manhã e, no fim da tarde desta segunda-feira, foi oficializado pelo América-MG para a vaga de Vagner Mancini, atualmente no Grêmio e de quem foi derrotado no fim de semana, por 3 a 2, no Brasileirão.

O contrato de Marquinhos Santos com o novo clube vai até o fim do Campeonato Mineiro, em maio de 2022. Além do técnico, chega com ele a Belo Horizonte o auxiliar Edson Borges.

"Bem-vindo, Marquinhos Santos! Que seja uma trajetória muito vitoriosa", postou o América-MG. O comandante chega com missão dar sequência à arrancada do time pela manutenção na elite nacional.

Nos últimos 10 jogos, o América-MG perdeu apenas um vez. Chegou a somar oito jogos de invencibilidade, subindo para o 12° lugar. A estreia do treinador será no sábado, diante do adversário de sua última vitória.

Marquinhos Santos vai até a Vila Belmiro para desafiar o não menos ameaçado Santos. Há cinco rodadas, pelo Juventude, o treinador festejou uma bela vitória por 3 a 0 no Alfredo Jaconi. Mas começou o duelo passando enorme sufoco. Agora,na nova casa, espera repetir o belo resultado.