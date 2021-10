Shopping Praça da Moça investe em atividades voltadas à saúde no Outubro Rosa

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 19:49



Em parceria com a ESSA (Escola Técnica Profissionalizante), o Shopping Praça da Moça, em Diadema, realiza durante este mês de outubro ações para lembrar a importância da prevenção do câncer de mama. Amanhã o empreendimento promove uma live pelo Instagram do empreendimento (@shoppingpracadamoca), às 14h, com a psicóloga Vera Lúcia para falar sobre os aspectos psicológicos envolvidos no câncer de mama, incluindo todos os desafios físicos e emocionais desde o diagnóstico da doença.

De 22 a 24 de outubro, quem passar pelo centro comercial contará com serviços disponíveis gratuitamente, como demonstração de autoexame, aferição de pressão, glicemia capilar e spa de mãos, campanha para doação de lenços, cabelos e itens de higienização.

Além disso, com a parceria da Rede Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema, o empreendimento recebe doações de lenços e cabelos em dois pontos: na administração, localizada no Piso Ipê, e em um totem disponibilizado no Paineira, próximo à portaria Manoel da Nóbrega até o dia 31 de outubro. As doações serão destinadas a rede Feminina. Para doar, o cabelo precisa ter, no mínimo, 15cm, natural, com química ou tingido, e são aceitos todos os tipos de cabelo. Tem que estar preso com um elástico de prender dinheiro, estar limpo e seco.

PROGRAMAÇÃO

Live Outubro Rosa

Dia 19 de outubro às 14h no Instagram @shoppingpracadamoca

Exames rápidos gratuitos

Dia 22 (sexta-feira): das 10h às 22h

Dia 23 (sábado): das 10h às 22h

Dia 24 (domingo): das 14h às 20h

Piso Palmeira

Doação de lenços e cabelos

Até o dia 31 de outubro

Shopping Praça da Moça

Telefone: (11) 4057-8900

WhatsApp: (11) 94709-5754





SERVIÇO

www.shoppingpracadamoca.com.br

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema

Estacionamento: Carros 10 reais até 3 horas + 1 real por hora adicional ou fração / Motos 10 reais a diária