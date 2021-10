Justiça paralisa trâmite do impeachment de Claudinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 19:21



O juiz Alexandre Chiochetti Ferrari, da Vara Única de Rio Grande da Serra, determinou a suspensão das comissões processantes instaladas pela Câmara da cidade para averiguar o impeachment do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB). O magistrado entendeu que o prosseguimento do procedimento sem ouvir o tucano poderia configurar em ausência do amplo direito de defesa.

“O denunciado (Claudinho) deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa”, considerou o magistrado, a partir de pedido do chefe do Executivo à Justiça. “A intimação prévia estabelecida no dispositivo tem por finalidade permitir ao prefeito denunciado que, participando da sessão, tenha a possibilidade de influir no resultado da deliberação, formulando perguntas e requerendo o que for do interesse da sua defesa.”

Claudinho havia acionado a Justiça no sábado, no plantão, solicitando a paralisação do trâmite da comissão processante. O caso caiu na Vara de Plantão de Santo André, que considerou que o caso precisaria ser analisado pelo fórum de origem, ou seja, o de Rio Grande.

O chefe do Executivo foi denunciado duas vezes no Legislativo. Na primeira, é acusado de evitar resposta de requerimentos de vereadores. Na segunda, de promover esquema de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 entre servidores comissionados. O tucano nega todas as irregularidades e diz que boa parte dos apontamentos precisaria ser endereçado a alguns secretários.