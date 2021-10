Arsenal leva virada, mas arranca empate com Crystal Palace nos acréscimos

18/10/2021 | 18:21



O torcedor do Arsenal viveu fortes emoções no Emirates Stadium nesta segunda-feira. O time londrino saiu na frente do Crystal Palace, sofreu a virada no segundo tempo, mas buscou um suado empate, por 2 a 2, aos 49 minutos da etapa final, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Inglês.

Sob os olhares do dirigente brasileiro Edu Gaspar, presente nas tribunas, o Arsenal chegou aos 11 pontos e aparece no 12º lugar da tabela, muito distante da briga pelas primeiras posições. Já o Crystal Palace, do técnico francês Patrick Vieira, tem oito pontos e ocupa o 14º posto.

O Arsenal fez valer o mando de campo no primeiro tempo, principalmente nos minutos iniciais da partida. Sem perder tempo, o time de Londres buscou o ataque e abriu o placar aos 8 minutos. Nicolas Pepe bateu cruzado da entrada da área e o goleiro Vicente Guaita espalmou na pequena área. Bem colocado, Aubameyang pegou de primeira para completar para as redes.

Mas o ritmo de jogo dos anfitriões logo caiu, como vem sendo recorrente na equipe na temporada. Menos intenso, o Arsenal abriu espaço para o Crystal Palace, que equilibrou as ações e até a posse de bola. No fim do primeiro tempo, os visitantes já levavam vantagem neste fundamento.

O maior domínio do Crystal Palace se refletiu no placar aos 4 minutos do segundo tempo. Benteke recebeu na entrada da área, passou por dois marcadores e bateu no canto esquerdo do goleiro Ramsdale.

Na metade o segundo tempo, o técnico Mikel Arteta apostou em Lacazette para iniciar a reação do Arsenal. E, de fato, o atacante movimentou o jogo, tanto como armador quanto nas finalizações. Aos 26, ele só não mandou para as redes porque Guaita fez bela defesa.

Mas a reação do Crystal Palace foi fatal, apenas um minuto depois. Em um contra-ataque iniciado numa roubada de bola antes do meio-campo, os visitantes descolaram dois passes rápidos que culminaram em finalização certeira de Edouard. A bola acertou o travessão e entrou.

Arteta, então, colocou o brasileiro Gabriel Martinelli em campo aos 35. Com pouco tempo, o atacante pouco pôde fazer. Mas ajudou a dar volume de jogo ao ataque anfitrião. O Arsenal passou a crescer nos instantes finais e Kieran Tierney carimbou o travessão em forte chute da esquerda, aos 41.

Nos acréscimos, o suado empate veio com Lacazette. Aos 49 minutos do segundo tempo, um bate-rebate na área do Crystal Palace deixou a sobra para o francês que, quase na pequena área, só completou para o gol.