Kris Jenner aprova noivado da filha Kourtney Kardashian com Travis Barker

18/10/2021 | 16:10



Como você já conferiu aqui, no último domingo, dia 17, Kourtney Kardashian e Travis Barker ficaram noivos. Os pombinhos se mostraram muito felizes na redes sociais, e quem também ficou muito contente com o noivado foi Kris Jenner, a mãe de Kourtney.

A socialite não apenas aprovou o casório, mas se mostrou muito empolgada e feliz pelo casal. Kris compartilhou no Instagram uma foto com o momento do pedido e mais diversos cliques do casal. Na legenda ela deu uma chuva de elogios aos pombinhos.

Parabéns ao casal mais bonito, adorável, carinhoso, fabuloso, feito um para o outro do mundo! Amo vocês!!!!!, escreveu ela no post.