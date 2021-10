PSDB de Mauá se divide nas prévias internas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021



O PSDB de Mauá se dividiu com relação às prévias do partido para escolha do candidato à Presidência da República. Enquanto a direção municipal e a bancada na Câmara encaminham para apoio ao projeto do governador paulista João Doria (PSDB), o vereador Eugênio Rufino (PSDB) avisou que votará no governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O anúncio de Rufino foi feito neste domingo, durante participação de Eduardo Leite em evento em Santo André. O mauaense disse que o governador gaúcho é capaz de unir o partido e o Brasil, tem discurso de serenidade e admitiu que pode ter contratempos dentro da legenda diante de seu posicionamento. “Um homem público precisa ter posição.”

A decisão de Rufino vai na contramão da deliberação da executiva da sigla, presidida por Márcio Canuto (PSDB), e da bancada de vereadores, que, além de Rufino, conta com o parlamentar Leonardo Alves (PSDB). Canuto integra a executiva estadual da sigla, é figura próxima de Doria e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), um dos coordenadores da campanha interna do governador de São Paulo. Leonardo, por sua vez, está em seu primeiro mandato na casa.

Canuto disse que na semana passada teve reunião com Rufino e Leonardo para discutir com relação às prévias. Segundo ele, houve consenso sobre apoio a Doria. “Tiramos até foto e saímos de lá com compromisso de tirar um dia para anunciar o apoio ao governador Doria. Não sei o que houve no meio do caminho para ele (Rufino) mudar de opinião”, comentou o dirigente tucano. “Vou chamá-lo para conversar e entender o que houve.”

No Grande ABC, os diretórios de São Bernardo e de São Caetano anunciaram apoio a Doria nas prévias. O de Santo André caminha com Eduardo Leite – o prefeito Paulo Serra (PSDB), inclusive, é um dos coordenadores da campanha do governador gaúcho em território paulista. Em Ribeirão Pires, a executiva liberou os filiados.