Obituário - 19 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/10/2021 | 00:05



João Rodrigues Nunes

(São Caetano, 14-2-1945 – Santo André, 16-10-2021)

João Rodrigues foi vereador em dois mandatos em Santo André, entre 1989 e 1996. Foi eleito pelo PT e depois filiou-se ao PDT. Sua carreira política pode ser sintetizada numa frase: “Eu era operário e, a princípio, imaginei que não me desse bem na Câmara. Aprendi muito, mantive meus princípios e os do meu partido. Encontrei espaço. Me sinto uma pessoa predestinada”.

Ele era filho de José Rodrigues Nunes e de Mácula Pandolpho Nunes. Estudou em São Caetano e mudou-se para Capuava, em Santo André, na década de 1960. Trabalhou em várias indústrias. Agora, a partida. João Rodrigues Nunes parte aos 76 anos. Foi sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Deixa a esposa Alice, o filho Rogers, os netos Davi Victor, Daniel, Lucas, Jéssica e Sophia (que irá nascer em dezembro) e os bisnetos Mateus, Sarah, João Victor e Pedro.



SANTO ANDRÉ

Maria Edite dos Santos, 106 anos. Natural de Propriá (Sergipe). Residia no Jardim Ikeda, em Suzano (São Paulo). Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Suzano.

Anna Rosa dos Reis, 85. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Onofre Szmik, 84. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia Marruso Arantes, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Verônica de Freitas, 79. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia na Vila Clementino, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Lucia Miranda, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio dos Santos Filho, 56. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Motorista. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Bianca Ferreira Antunes de Lima, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando José Peres Veiga, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professor. Dia 15. Memorial Planalto.

Ulisses Kirol, 50. Natural de Santo André. Residiana Vila Helena, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Roberto de Oliveira, 45. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Clélia Sperzotto Moratti, 95. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Levino Bernardino dos Santos, 81. Natural de Jacuí (Minas Gerais). Residia no Sítio Borda do Campo, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Fátima Lincoln do Amaral, 64. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Neuza Herrera Fernandes, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Elaine Rodrigues Silva, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Aparecida Casagrande Argheto, 95. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nívea Teixeira, 79. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Nilza Pantaleão Franzim, 77. Natural de São Manoel (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 14. Memorial Phoenix.

Maria Aparecida Beraldo, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Irene Thome Saletti, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gentil Gonçalves Rocha, 70. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Nazaré Rodrigues Lima, 92. Natural de Varjota (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema

Joaquim Sebastião da Silva, 90. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Pereira de Ameida, 85. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Creuza Vieira da Silva Chaves, 84. Natural do Estado de Ceará. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecida Rodrigues Kovacs, 77. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldina Roque, 77. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Marly Soares Mendel, 67. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Empresária. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilberto de Jesus, 66. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Eva Silva Victor, 65. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Eliomar Santana Mendes de Souza, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Roberto Eisenberg, 69. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.