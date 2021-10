Ex-BBB Camilla de Lucas anuncia noivado: Do nada o pedido veio

18/10/2021 | 15:10



Lá vem a noiva! Camilla de Lucas anunciou no último domingo, dia 17, o noivado com o namorado, Mateus Ricardo. A vice-campeã do BBB21 e o cantor estão juntos há dois anos e o momento do pedido foi para lá de fofo.

No Twitter, ela postou o vídeo de Mateus se ajoelhando, e escreveu:

Eu ainda não acredito que ele fez isso. Pois é, gente. Estou noiva!

Já no Instagram, a influenciadora digital compartilhou cliques da celebração.

Do nada o pedido veio. Vou casar!