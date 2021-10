Casa Branca volta a dizer que pressiona Opep a agir para conter alta do petróleo

18/10/2021 | 15:06



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, voltou a dizer que os Estados Unidos têm pressionado os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para que resolvam as restrições na produção da commodity energética. Um descompasso entre oferta reduzida e demanda em alta tem elevado os preços do petróleo e gerado pressões inflacionárias no mundo.

Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Psaki também reiterou que o governo Joe Biden usará "cada alavanca à sua disposição" para aliviar os problemas de logística que têm levado à falta de alguns produtos no país.

Neste mês, o democrata anunciou que o porto de Los Angeles, um dos principais do país, passará a funcionar 24 horas por dia.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de as negociações parlamentares em torno dos pacotes econômicos do governo resultarem na retirada de itens da agenda de combate à mudança climática, a secretária de imprensa respondeu que nada está decidido.

Segundo Psaki, mesmo que o montante do pacote social e ambiental, atualmente orçado em US$ 3,5 trilhões, seja reduzido, o impacto do projeto de lei será "histórico".