Baldy deixa governo do Estado para concorrer ao Senado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 14:52



O secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, pediu exoneração do governo do Estado. Ele anunciou na manhã desta segunda-feira seu desligamento com objetivo de se dedicar à construção de sua pré-candidatura ao Senado por Goiás – Baldy, que desde 1º de janeiro de 2019 estava no Palácio dos Bandeirantes, é filiado ao PP.

Em julho, o Diário mostrou que Baldy poderia deixar a administração de João Doria (PSDB) para focar no projeto eleitoral de seu Estado. À ocasião, o nome de Baldy foi sondado pelo senador licenciado Ciro Nogueira (PP-PI), que havia sido convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a assumir a Casa Civil no Palácio do Planalto. Baldy iria para o governo federal, em Brasília, e ficaria mais próximo de Goiás e também com menos atribuições para arquitetar sua empreitada política.

“Gratidão por terem confiado em minha pessoa e conseguirmos entregar dignidade e respeito a milhões de trabalhadores que, diariamente, gastam tempo de suas vidas dentro da estrutura da STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos). Foi em meio a minha gestão que passamos por um dos maiores desafios da humanidade, vencendo dia a dia na luta contra o coronavírus, sempre tomando atitudes pioneiras e copiadas dos demais sistemas de transportes sobre trilhos do mundo todo”, disse Baldy, em carta enviada a Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A gestão estadual fez balanço da passagem de Baldy pela pasta. “(Sob sua administração) Retomou as obras da Linha 6-Laranja, maior obra de infraestrutura da América Latina e que estava parada havia quatro anos; e pela primeira vez na história do Metrô iniciou e vai concluir uma estação na mesma gestão: a estação Jardim Colonial, que será entregue nos próximos dias. Também finalizou a então abandonada Estação Bruno Covas/Mendes/Vila Natal na Linha 9-Esmeralda; retomou e entregou a Estação Francisco Morato na Linha 7-Rubi; e retomou as obras das Estações da Linha 15-Prata, sendo quatro delas entregues no primeiro ano de gestão: Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.”

Também sob responsabilidade de Baldy, o governo do Estado mudou a rota da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligaria o Grande ABC ao sistema metroviário da Capital por monotrilho. O projeto original, assinado em 2014, foi enterrado e substituído pelo BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade). A obra e o sistema ficarão sob responsabilidade da Next Mobilidade (antiga Metra), que abarcará a operação da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e seguirá à frente do Corredor ABD do trólebus.

“Alexandre Baldy foi competente, dedicado e inovador à frente da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Deixa amigos e um grande legado com sua atuação”, afirmou Doria. O tucano anunciou que Paulo Galli, que até então era secretário executivo da pasta, assume interinamente o setor.