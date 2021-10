Rodovia Anchieta registra lentidão no sentido litoral

Da Redação



18/10/2021 | 14:43



A rodovia Anchieta, sentido litoral, registra lentidão do km 56 ao km 58, devido a um ponto de alagamento na altura do km 58. A faixa da esquerda está bloqueada e o tráfego flui pela faixa da direita. Equipes da Ecovias trabalham no local para liberar a via.

Os túneis do trecho de serra da via Anchieta, tanto na pista norte quanto na pista sul, estão sem iluminação neste momento. A Ecovias trabalha para restabelecer o serviço.

A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta. Tempo chuvoso, com neblina na serra, e por conta da visibilidade prejudicada, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital.

As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.