Tom Cruise chama atenção por sua aparência durante jogo de beisebol

18/10/2021 | 14:25



Tom Cruise, 59, levou seu filho Connor para assistir a uma partida de beisebol em Los Angeles, nos Estados Unidos, e chamou atenção pela sua aparência. Os fãs ficaram surpresos com o rosto diferente do astro.

Os espectadores do jogo apontaram suas câmeras para Tom Cruise, que não costuma aparecer em público. As fotos do seu rosto inchado viralizaram e os internautas especulam sobre procedimentos estéticos e cirurgias plásticas.

Mike Sington, produtor executivo da NBC, postou as fotos no Twitter e escreveu: "Tom Cruise foi o último astro de Hollywood a arruinar seu rosto com preenchimentos na tentativa de parecer mais jovem".

Clique aqui

O ator está no próximo filme da franquia Missão Impossível e em Top Gun: Maverick, que foram adiados novamente por causa da pandemia do novo coronavírus. A estreia do sétimo longa de espionagem está previsto para setembro de 2022 e a nova trama do piloto da Marinha, Pete "Maverick" Mitchell, estará de volta depois de 30 anos, em maio de 2022.