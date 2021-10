Gal Gadot sobre decisão de denunciar diretor de Liga da Justiça: Fiz o que senti que tinha que fazer

18/10/2021 | 14:10



Gal Gadot voltou a falar sobre o incidente com o diretor de Liga da Justiça. Caso você não se lembre, em maio de 2021, a atriz declarou que Joss Whedon fez fortes ameaças após ela expressar preocupação com as falas e comportamento de sua personagem.

Meio que ameaçou minha carreira e disse que se eu fizesse algo, ele tornaria minha carreira miserável, disse Gal em entrevista para TV israelense.

Capa da Elle Internacional, Gadot abordou o assunto novamente e disse que amadureceu muito seu comportamento para lidar com o meio hollywoodiano.

Devo dizer que os chefes da Warner Brothers cuidaram disso... Voltando ao senso de retidão que eu tenho, você está tonta porque não pode acreditar que isso foi dito a você. E se ele diz isso para mim, então obviamente ele diz para muitas outras pessoas. Eu apenas fiz o que senti que tinha que fazer. E era para dizer às pessoas que não está tudo bem.

E continua:

Eu teria feito a mesma coisa, eu acho, se eu fosse um homem. Ele me contaria o que me disse se eu fosse um homem? Eu não sei. Nunca saberemos. Mas meu senso de justiça é muito forte. Fiquei chocado com a maneira como ele falou comigo. Mas tanto faz, está feito. Água de baixo da ponte.

Início difícil

Antes de estrelar em Mulher Maravilha, Gadot passou um tempo sem trabalho. Ela conta que, após Velozes e Furiosos, fez teste para vários papéis e chegou a desanimar.

Para o primeiro filme na DC, Gal ganhou míseros 300 mil dólares, cerca de um milhão e 600 mil reais. Pode parecer muito, mas o cachê é relativamente baixo, considerando que o filme arrecadou 800 milhões de dólares, quatro bilhões de reais.

Fiquei extremamente grata. Essa foi a minha grande chance. Mas, se você olhar para isso como um jogo de cartas, minha mão melhorou. Eu estava disposta a deixar a bola cair e não fazer isso se não fosse pago de forma justa. Quando sou justa, também estou certa.

Na segunda negociação, Gal teve o pulso firme e ganhou 30 vezes mais que o primeiro cachê.