Policiais Militares prendem indivíduo por tráfico de drogas em Mauá

Da Redação



18/10/2021 | 13:12



Durante patrulhamento no Bairro Jardim Zaíra em Mauá, nesse sábado (16), Policiais Militares (PMs) prenderam um individuo por tráfico de drogas. A ação aconteceu quando os PMs avistaram um homem com uma mochila nas mãos. Ao perceber que tinha sido notado pela equipe de polícia, o sujeito soltou a mochila e começou a correr, mas logo foi alcançado e detido. Durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes na mochila, que havia sido deixada para trás. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao 1° distrito policial de Mauá.

A Polícia Militar está sempre pronta a atender o cidadão, a qualquer dia, e a qualquer hora, no intuito de servir, com eficiência, eficácia e efetividade, colocando-se à disposição por meio do Disque Denúncia 181 e através do serviço de emergência 190.