Poliana Rocha revela traições de Leonardo: Me permiti perdoar

18/10/2021 | 13:10



Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, utilizou as redes sociais no último domingo, dia 17, para responder algumas perguntas dos seus seguidores - a jornalista, inclusive, relembrou algumas traições cometidas pelo sertanejo durante o casamento de 25 anos.

Você ficou triste com algumas críticas dos seus 25 anos de casada?, indagou um internauta.

Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro! Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação! Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim. Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?, respondeu Poliana.

A loira também confessou não brigar com Leonardo há três anos.

Quando eu me permiti perdoá-lo, jurei para mim mesma que nunca mais falaria nestas assuntos (as traições), e assim eu faço, explicou.