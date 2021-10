Filho de Faustão curte passeio luxuoso em Ibiza junto com Jade e Leo Picon

18/10/2021 | 13:10



João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, está curtindo um passeio luxuoso para Ibiza, na Espanha, ao lado dos influencers, Jade e Leo Picon!

No Instagram, os três publicaram registros da viagem. João Guilherme fez Stories para exibir um iate luxuoso na Ilha de Formentera, mas não apareceu em fotos no seu perfil da rede social.

No entanto, o filho de Faustão posou junto com os influenciadores no último domingo, dia 17, no Stories de Leo Picon, que escreveu:

Que dia!!!

Além disso, Jade Picon também exibiu alguns momentos da viagem:

- Estou em Ibiza. Primeiro destino surpresa da viagem. Meu irmão e eu planejamos a viagem só até Barcelona e eu falei para ele: A partir daí a vida vai nos surpreender. A gente está em Ibiza e a partir daqui não sei para onde vou. Não tenho passagem de volta pro Brasil.