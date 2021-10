Juliana Paes mostra tempestade durante as gravações de Pantanal: Dia virou noite

18/10/2021 | 13:10



A previsão do tempo não foi nada gentil com Juliana Paes! No último domingo, dia 17, a atriz se assustou com a tempestade que rolou no Pantanal, onde está sendo gravada as cenas do remake da novela com o mesmo nome.

Nas redes sociais, Juliana mostrou o tempo escuro, chuva e muita ventania.

São duas e cinquenta e três da tarde. O dia virou noite de repente, aqui, disse.

A nova versão de Pantanal está prevista para estrear na TV Globo em 2022.