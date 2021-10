Após declarar pior físico da sua vida, Will Smith exibe boa forma; compare antes e depois!

18/10/2021 | 12:11



Will Smith está conquistando bons resultados com as atividades físicas que adotou em sua rotina! Após declarar nas redes sociais que estava com o pior físico da sua vida, o ator reapareceu em um vídeo exibindo um corpo de dar inveja.

Nas imagens, o astro de Hollywood aparece fazendo vários exercícios na academia e finalizando o treino com uma corrida. Na legenda, ele brincou com o fato de estar se exercitando aos domingos.

E pensar que os domingos costumavam ser de muffins. A melhor forma da minha vida.

Agora compare com um dos primeiros vídeos que Will postou falando sobre a sua mudança corporal.

Bela evolução, né?