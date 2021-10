Kanye West aparece em casamento usando máscara: Parecido com Michael Myers

18/10/2021 | 12:10



Parece que o Kanye West já está em clima de Halloween! O rapper apareceu no pomposo casamento de Geraldine Guitte, fundadora da D'Estree, e Alexandre Arnault, vice-presidente executivo da Tiffany & Co., com um look para lá de inusitado. Kanye chegou com uma máscara assustadora que deixava visível apenas os seus olhos.

Se a intenção era passar despercebido, ele falhou na missão! No aeroporto de Berlim, prestes a embarcar para Veneza, na Itália, West foi reconhecido por diversos fãs que estavam no local e chamou a atenção de outros. Na web, os internautas compararam o traje do artista com o do famoso assassino do filme Halloween:

Homem está andando por Berlim parecido com Michael Myers, o que diabos está acontecendo?