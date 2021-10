Ana Maria Braga se emociona em aniversário de 22 anos do Mais Você: É fôlego para seguir em frente

18/10/2021 | 12:10



Hoje é um dia de muita emoção para Ana Maria Braga! Nesta segunda-feira, dia 18, o Mais Você completa 22 anos de muita história no ar na TV Globo. E para comemorar a data, a equipe preparou um compilado de vídeos com os melhores momentos do programa.

Logo no início, Ana não segurou as lágrimas. Principalmente, durante as imagens de Louro José, interpretado por Tom Veiga, morto em novembro de 2020.

Com a voz embargada, a apresentadora fez um discurso:

- Já deu pra perceber que é um clima de festa, ao mesmo tempo, com a abertura desse programa, quando a gente vê aquele monte de imagens de uma vida inteira. 22 anos é uma história diária que a gente tem junto. Não só minha e da minha equipe, mas de você principalmente. Sem você aí do outro lado, a gente não estaria aqui até hoje. Esse programa hoje de aniversário é dedicado a você. E quando a gente vê aquelas imagens todas. A saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida em cada dia, em cada segundo. As coisas passam, as pessoas se vão.

E continua:

Como vocês viram aí, é hora de saudade, de uma sensação de... dever cumprido eu não diria, porque eu não cumpro dever aqui. Nem eu nem a minha equipe. A gente se diverte muito toda manhã. Mas é de uma história contada junto com vocês. Muitas histórias foram contadas aqui. Nesse tempo, a gente sorriu, chorou. Se emocionar aqui é fácil. A gente vibrou, aprendeu muita coisa juntos. A cada dia que a gente amanhece aqui, tem uma ânsia de querer aprender mais. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E aqui o que não falta, tanto meu, como da minha equipe toda que tá aqui e quem já esteve aqui e não está mais, é fôlego para gente seguir em frente. Principalmente contando com você do outro lado.