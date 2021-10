Príncipe William e Kate Middleton usam looks repetidos em primeira cerimônia do Earthshot Prize

18/10/2021 | 11:10



Príncipe William e Kate Middleton participaram no último domingo, dia 17, na primeira premiação do evento Earthshot Prize, em Londres - o acontecimento tem o objetivo de se tornar o Nobel do Meio Ambiente e foi lançado pelos duques em 2019

Kate escolheu um vestido assinado pelo estilista Alexandre McQueen que ela já havia usado em 2011 - de acordo com informações do Daily Mail, o vestido é avaliado em 4.290 libras, o equivalente a cerca de 23 mil reais. Quem pode, pode!

Já o príncipe William escolheu um casaco de veludo verde - ele também já havia usado um look parecido na estreia do filme 007 - Sem Tempo Para Morrer