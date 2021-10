Fiuk comenta sobre TDAH no Show dos Famosos

18/10/2021 | 11:10



O Show dos Famosos continua agitado! No último domingo, dia 17, Fiuk interpretou Harry Styles na atração. Já Gloria Groove homenageou Ana Carolina, e Margareth Menezes se caracterizou de Tina Turner.

Antes de receber as notas pela apresentação, Fiuk comentou sobre o seu diagnóstico de TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, exibido em recente entrevista com Drauzio Varella no programa Fantástico.

- Sempre escondi muito isso porque, para mim, era muito delicado as pessoas, principalmente no meu trabalho, me olharem a partir disso. Envolve um pouco de depressão e ansiedade. (...) Acabo, por trás, lutando muito mais para chegar num tempo normal das pessoas. No começo, decorar o texto pra mim era um terror. Sempre escondi e me virei bem escondendo isso de todo mundo, mas quando entrei no Big Brother não tinha como esconder. É difícil, mas não é impossível porque estou aqui. Quando você se aceita, as coisas começam a mudar.

No programa, o cantor ainda se surpreendeu ao ver a presença da personagem Priscila, da TV Colosso, famosa na década de 90:

- Essa cachorrinha é demais, me apaixonei.

Por fim, Fiuk comentou como foi a experiência de interpretar Harry Styles:

- Fiquei mais aflito por causa disso, porque quando é muito diferente tem o negócio de se vestir e entrar. Entrar no Harry parece que estou um pouco em mim, de alguma maneira. Não sei se porque gosto dele e acompanho.

Já Gloria Groove também explicou a sensação de homenagear Ana Carolina:

- Fui em busca de aprender pelo menos uns quatro acordes para fazer alguma coisa. O lugar que me encontro com Ana Carolina é esse sex appeal que não pode ser restringido por caixinhas. Também na voz intensa, presença e romance. Vou considerar meu maior desafio por estar com os pés fincados no chão, com a cabeça virada para frente e tendo que entregar tudo na emoção.

Por fim, Margareth Menezes afirmou que era muito fã de Tina Turner e foi elogiada por Boninho:

- Apesar da sua dificuldade de cantar em inglês, você trouxe um dos movimentos mais importantes da Tina. Ela costuma catar Proud Mary pra fechar os shows dela, porque tem uma energia tremenda. Não estou preocupado com o seu tom de voz e trejeitos. Dessa vez, você se divertiu.

O programa ainda teve um dueto de Margareth Menezes e Gloria Groove cantando a música Proud Mary.