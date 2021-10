Bruna Marquezine compartilha nas redes sociais look usado em Paris

18/10/2021 | 10:10



Bruna Marquezine é conhecida pelos seus looks elegantes - e caros! Então, não é de se estranhar que às vezes ela apareça com algum modelito ostentação.

A atriz compartilhou nas redes sociais uma sequência de imagens, durante a sua estadia em Paris, em um look all black com detalhes em transparência - o vestido e o sapato são das marcas Jean Paul Gaultier e YSL, respectivamente. Uau.