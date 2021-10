Antonia Fontenelle se revolta com unhas pintadas de José Loreto

18/10/2021 | 10:10



Antonia Fontenelle está revoltada! Na noite do último domingo, dia 17, a apresentadora foi até o Instagram de José Loreto para comentar em uma publicação feita pelo ator no dia 13 de outubro. No clique, o ator aparece com as unhas pintadas e explica a decisão de pintá-las, citando a filha, Bella, fruto da relação com Débora Nascimento.

Antes da minha filha nascer, compus uma música pra ela que já começa assim: Não é Cinderela, é a super Bella? Minha filhota está com três anos e meio e ama princesas! Eu não pinto as unhas para entrar no mundo encantado das princesas que ela tanto admira. Eu pinto porque eu acho que fico lindão e para mostrar pra ela que os príncipes também pintam unhas, se enfeitam, usam saias, amam rosa, dançam ballet e o que quiserem. Semeando a igualdade, ela vai deixando de achar que isso é coisa de menina e aquilo é coisa de menino. Construir desconstruindo, sempre no caminho do amor!!, escreveu ele na legenda.

Fontenelle, no entanto, desaprovou a atitude do artista e ainda aproveitou para alfinetá-lo, relembrando a polêmica separação dele e Débora, que foi alvo de especulações de traição por parte do ator. Em tom de indignação, a apresentadora afirmou que ele não respeitou Débora e ainda disse que ele não é um príncipe:

Podemos ensinar as pessoas a se amarem e se respeitarem sendo quem são. Menino é menino e menina é menina. Engraçado que eu não me lembro de ter passeando por aí de tailleur rosa. Me poupe, Loreto. Procura outra forma de lacrar. Se tu não respeitou a mãe da tua filha, respeita pelo menos a tua filha. E para finalizar, te manca que de príncipe tu não tem nada!