Kourtney Kardashian está noiva de Travis Barker

18/10/2021 | 09:10



Kourtney Kardashian e Travis Barker deram um passo importantíssimo na relação! Em um belo dia na praia, rodeada de velas e rosas vermelhas, a socialite recebeu o pedido de casamento do namorado, o baterista da banda Blink-182. Não poderia ser mais romântico, né?

Nas redes sociais, a estrela de Keeping Up With The Kardashians compartilhou o momento com os seguidores e escreveu:

Para sempre, Travis Barker.

Segundo informações do site TMZ, o pedido teria acontecido em um hotel à beira-mar, localizado na cidade de Montecito, na Califórnia.

Mais tarde, Kim Kardashian também usou as redes sociais para comemorar o noivado. A socialite compartilhou um vídeo do casal agarradinho e até deu um close no gigantesco anel de diamantes que a irmã ganhou.

Vale lembrar que, apesar de ter tido um relacionamento sério com o pai de seus filhos, Scott Disick, está é a primeira vez que Kourtney fica noiva. Ela é mãe de Mason, 11 anos de idade, Penelope, de nove anos, e Reign, de seis.

Enquanto isso, Barker já foi casado duas vezes. A primeira com Melissa Kennedy, de 2001 a 2002, e a segunda com Shanna Moakler, de 2004 a 2008. Ele também é pai de três filhos: Atiana, de 22 anos de idade, Landon, de 17 anos, e Alabama, de 15 .

A família vai ficar grande, né?