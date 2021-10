Pesquisa da revista Forbes indica LeBron James como jogador mais bem pago da NBA

18/10/2021 | 08:57



Consolidado como um dos maiores atletas dos esportes americanos, LeBron James acaba de ser eleito o jogador mais bem pago da NBA, segundo pesquisa da revista americana Forbes. Com ganhos avaliados em US$ 111,2 milhões (R$ 606,5 milhões na cotação atual), o camisa 6 do Los Angeles Lakers encabeça o Top 10 da liga pelo oitavo ano consecutivo.

No caso, US$ 41,2 milhões (R$ 224,7 milhões) foram de salários para LeBron James, já os outros US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 382 milhões) são de contratos fora da liga profissional de basquete, como publicidades e patrocínios.

Para se ter ideia, LeBron James quebrou o seu próprio recorde estabelecido em 2020-2021, com US$ 96,5 milhões (R$ 526,3 milhões) faturados. Na próxima temporada, estima-se que os ganhos dos atletas do Top 10 ultrapassem US$ 714 milhões (R$ 3,89 bilhões), faturamento 28% maior do que na última temporada.

Em segundo lugar na lista da Forbes, o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, possui vencimentos calculados em US$ 92,8 milhões (R$ 506,1 milhões). O ala Kevin Durant, astro do Brooklyn Nets, fecha o Top 3 com US$ 87,9 milhões (R$ 479,4 milhões).

Confira o restante da lista do Top 10 da revista Forbes:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - US$ 80,3 milhões (R$ 438 milhões)

Russell Westbrook (Los Angeles Lakers) - US$ 74,2 milhões (R$ 404,7 milhões)

James Harden (Brooklyn Nets) - US$ 62,3 milhões (R$ 339,8 milhões)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers) - US$ 56,3 milhões (R$ 307,1 milhões)

Klay Thompson (Golden State Warriors) - US$ 54 milhões (R$ 294,5 milhões)

Paul George (Los Angeles Clippers) - US$ 47,8 milhões (R$ 260,7 milhões)

Jimmy Butler (Miami Heat) - US$ 47 milhões (R$ 256,3 milhões)