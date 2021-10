GRANDE ABC SUPERA 4 MILHÕES DE DOSES APLICADAS CONTRA COVID

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/10/2021 | 18:57



O Grande ABC superou neste sábado a marca de 4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas nas sete cidades desde o início da imunização na região (4.010.583), em 19 de janeiro. Atualmente, seis em cada dez moradores foram totalmente vacinados (61,53% da população). A marca supera numericamente países como a Croácia (3,5 milhões) e, proporcionalmente, os Estados Unidos (57,6%) e até o próprio Brasil (48,7%).

Desde que a região vacinou a primeira pessoa, a auxiliar de enfermagem Luzia Quitéria de Jesus da Silva, 28 anos, no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, já se passaram 269 dias – média de 14,9 mil doses por dia nas sete cidades. Naquela ocasião, as doses ainda chegavam aos municípios a conta gotas e o plano era proteger inicialmente os profissionais de saúde que atuavam na linha de frente do combate à pandemia.

De início, a região e o País contavam apenas com a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, o que representou uma vitória política para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fiador do imunizante. À medida em que o Palácio dos Bandeirantes distribuía o fármaco aos estados, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi forçado a acelerar a disponibilização de outras vacinas. Em 23 de janeiro, o infectologista Estevão Portela, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fio Cruz (Fundação Oswaldo Cruz), foi o primeiro brasileiro a receber a proteção inicial da vacina desenvolvida pela instituição em parceria com a farmacêutica Astrazeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Em abril, o País passou a contar com uma terceira vacina, a da Pfizer e, junho, a quarta: Janssen, de dose única.

O avanço da vacinação no Grande ABC e a adesão da população aos imunizantes foram cruciais para o controle gradativo da pandemia. Em maio, quatro meses após o início da imunização, o Diário mostrou que a campanha já dava resultados e refletia na queda drástica nos índices de internação e de mortes por Covid entre os idosos acima de 80 anos. Em Santo André, por exemplo, o número de óbitos de pessoas dessa faixa etária caiu de 61 (registrados em março) para 11 (abril). A hospitalização despencou de 140 acamados para 20 no mesmo período – redução de 85,7%.

Passados nove meses da campanha, o sucesso da vacinação é fato inquestionável. Na semana epidemiológica que iniciou no dia 10 e se encerrou neste sábado, o Grande ABC registrou média de 154 casos e três mortes por dia. O cenário contrasta com o que a região já vivenciou, em março. Entre 21 e 27 daquele mês, as sete cidades chegaram ao patamar de 949 casos e 42 mortes por dia, em média, período mais letal da crise sanitária no Grande ABC desde o início da pandemia, em março de 2020.

“Chegar a esta marca só reforça a importância da união das sete cidades. Sempre decidimos de forma colegiada quanto às medidas de restrição. Tivemos a colaboração entre os municípios no momento mais intenso do enfrentamento à Covid-19, quando a taxa de ocupação chegou a 98% na região, e durante a busca pelas doses de vacina, que hoje já protegem percentual expressivo da nossa gente", celebrou o presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André (colaborou Raphael Rocha)