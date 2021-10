Brasil inicia novo ciclo olímpico no Pan-Americano Júnior de Cali

17/10/2021 | 17:40



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) já se prepara para sua primeira missão no novo ciclo olímpico. Os Jogos Pan-Americanos Júnior serão realizados entre 25 de novembro e 5 de dezembro, em Cali, na Colômbia, e reunirão atletas de até 22 anos de 41 países. A expectativa é que o time nacional faça bom papel e reforce a expectativa de potência continental.

"Vamos em busca dos melhores resultados e é por isso que levaremos a Cali uma delegação muito qualificada, com atletas que estiveram em Tóquio-2020, medalhistas nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018, e jovens de muito potencial em suas modalidades. Esperamos voltar ao Brasil com algumas vagas para o Pan de Santiago na bagagem e com a liderança do quadro de medalhas", avisou Marco La Porta, vice-presidente do COB.

Esta será a primeira edição do evento. Entre os atrativos está a distribuição de vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, aos campeões de algumas provas individuais. Algumas vagas, inclusive, serão nominais, como nos casos de judô, patinação artística e tiro esportivo. São 32 esportes no programa esportivo do Pan, mas algumas modalidades olímpicas estarão ausentes, como futebol, surfe, rúgbi de 7, polo aquático e breaking, entre outras.

"Essa é uma missão importante para o COB sob diversos aspectos. Há uma questão simbólica em torno desses Jogos, porque marcam o início do novo ciclo olímpico para Paris. Depois tem o aspecto esportivo, já que o evento representa uma chance de classificação em modalidades individuais para os Jogos Pan-americanos Santiago 2023", diz La Porta.

"Além disso, tem o fator anímico. Muitos desses jovens estão passando por fase importante na carreira, que é a transição da categoria de base para o adulto. Eles ficaram muito tempo sem competir em função da pandemia e um evento desse porte permite uma retomada com muito mais motivação", continua o Chefe de Missão do Time Brasil. O COB está de olho nas revelações.

VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA - Cali volta a receber um grande evento esportivo após 50 anos - em 1971 sediou os Jogos Pan-Americanos. Por causa da pandemia, uma das novidades desta edição é que a vacinação será obrigatória para todos que tiverem mais de 18 anos. Ou seja, os adultos só poderão participar se estiverem totalmente imunizados contra a covid.

A expectativa é que o Brasil tenha uma delegação formada por 330 atletas. Dentro da operação do COB, haverá sete subsedes na Colômbia para facilitar a participação de todos.

Apesar de a delegação nacional ter atletas experientes, a maioria estará em seu primeiro torneio internacional. "Isso é mais um aspecto importante para estes atletas. Eles vão poder vivenciar o que é competir dentro da estrutura proporcionada pelo COB em uma Missão. Essa vivência é muito importante para quando integrarem Missões mais relevantes como Jogos Sul-americanos, Pan-americanos e Olimpíada, não sintam tanta diferença e já estejam habituados aos procedimentos", explica La Porta.

Para facilitar essa ambientação dos competidores, o COB vai organizar alguns encontros virtuais até os Jogos e passar orientações gerais sobre a Missão - elas vão desde assuntos relacionados à conduta até o melhor uso das redes sociais.

Segundo Kenji Saito, gerente executivo de Desenvolvimento Esportivo do COB, algumas ações serão desenvolvidas para potencializar a performance dos jovens em Cali. "Ao longo dos últimos anos, por meio de um programa específico de suporte às Confederações, investimos em treinamento e torneios com foco na preparação para Cali", diz.

"Vejo que o sucesso esportivo não envolve apenas resultados em grandes competições, mas também o equilíbrio no desenvolvimento pessoal e na formação global de atletas e treinadores. Como os Jogos Pan-americanos Júnior serão para muitos a primeira experiência em um evento deste porte, acredito que podemos auxiliar nessa transição para a carreira profissional. No dia que antecede o embarque para Cali, vamos realizar palestras educativas sobre os valores olímpicos e a responsabilidade de integrar uma Missão do COB", acrescenta.