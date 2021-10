Ryan Reynolds anuncia que irá tirar período sabático e Blake Lively faz piada

17/10/2021 | 17:11



Ryan Reynolds compartilhou com seus seguidores que as filmagens de seu novo filme natalino, intitulado Spirited, foram finalizadas.

Com isso, o ator contou que pretende tirar um período sabático da produção de filmes. Em sua publicação, ele escreveu:

Encerramos as filmagens de Spirited. Não tenho certeza se eu disse sim para um filme tão desafiador, mesmo três anos atrás. Cantar, dançar e contracenar com Will Ferrell fez com que muitos sonhos virassem realidade. E este é meu segundo filme com a incrível Octavia Spencer.

E continuou:

É o momento perfeito para um período sabático da produção de filmes. Eu vou sentir falta de cada segundo trabalhando com esse grupo extremamente talentoso de criadores e artistas. Atualmente, bondade importa tanto quanto talento. Eu tive sorte de trabalhar com essas pessoas que possuem os dois.

Nos comentários, a esposa de Reynolds, Blake Lively, brincou com a notícia:

Michael Caine fez isso primeiro.

A fala da atriz faz referência ao anúncio feito pelo ator Michael Caine, conhecido por interpretar o mordomo de Batman, após rumores recentes de que ele estaria entrando em um período sabático.