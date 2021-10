Virgínia Fonseca teve conta banida no TikTok

17/10/2021 | 17:11



Virgínia Fonseca teve uma surpresa ruim neste domingo, dia 17. A influenciadora compartilhou em seu Instagram que sua conta no TikTok foi suspensa temporariamente por infringir regras do aplicativo.

- Recebi um email deles falando que eu estou bloqueada até dia 24 por infringir muitas leis deles, avisou seus seguidores.

A estrela afirma que nunca quebrou qualquer determinação da plataforma e que está tranquila caso sua conta, de quase 25 milhões de seguidores, não volte.

- Minha conta foi banida, eu não postava nada lá que infringisse as diretrizes, não postava nem de biquíni lá e minha conta foi suspensa, não sei por quê. Se não me engano, minha conta era a maior do Brasil lá, e aí eles baniram. Quem me segue lá sabe que eu não postava nada demais, mas enfim, não vou grilar muito não, se não resolver, eu crio outra.