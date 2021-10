Novo trailer de 'The Batman' com Robert Pattinson é lançado; assista

17/10/2021 | 15:25



A Warner Bros. Pictures divulgou um novo trailer do filme The Batman, que pela primeira vez trará o ator Robert Pattinson no papel do homem-morcego. O vídeo foi exibido neste sábado, 16, no evento DC Fandome.

As imagens mostram o Cavaleiro das Trevas derrubando bandidos, e sua vestimenta absorvendo vários disparos de arma.

O trailer provoca uma versão sombria e violenta de Batman, com a voz de Pattinson dizendo sobre o 'batsinal': "O medo é uma ferramenta. Quando a luz atinge o céu, não é apenas uma chamada. É um aviso".

Vários personagens icônicos aparecem, incluindo a Mulher-Gato de Zoe Kravitz e O Pinguim, interpretado por Colin Farrell. Ainda se vê o Batmóvel rasgando as ruas e saindo ileso das explosões.

O vídeo começa com uma cena da polícia prendendo um homem em uma cafeteria. Numa xícara deixada para trás, no balcão, um ponto de interrogação é formado na bebida. O sinal é o cartão de visitas do personagem Charada.

Depois, mais para o final, a voz de Pattinson descreve a situação em Gotham City: "Este é um barril de pólvora. O jogo do Charada". A previsão é que The Batman seja lançado nos cinemas em 4 de março de 2022.

Assista ao trailer no link abaixo: