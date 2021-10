Preta Gil aparece de cara lavada e recebe elogios da web

17/10/2021 | 15:10



Preta Gil surpreendeu a web no último sábado, dia 16. A cantora postou um desabafo em seu Instagram juntamente de uma selfie em que aparece de cara lavada, sem maquiagem.

Sábado de folga, dia de me permitir descansar e não fazer nada. Nessa loucura do dia a dia, ainda mais na pandemia, nos cobramos tanto por desempenho, produtividade e esquecemos que o descanso também é produtivo. Cuidar de si mesma, da nossa mente, do nosso físico e do nosso espiritual, é o nosso maior desafio, escreveu. Os internautas adoraram o registro e as palavras e rasgaram elogios para a carioca.

Maravilhosa, disse a influenciadora Cacai Bauer.

Minha linda, comentou a atriz Heloísa Pérrissé.

Linda por dentro e por fora, afirmou outro perfil.