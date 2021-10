Tottenham vence Newcastle, ganha posições no Inglês e ultrapassa United

17/10/2021 | 15:02



O Tottenham subiu na tabela do Campeonato Inglês neste domingo, ao contar com tropeços de adversários e vencer o Newcastle por 3 a 2, no St. James Park, com gols marcados por Ndombele, Harry Kane e Son Heung-Min. A partida foi válida pela oitava rodada, que termina apenas na segunda-feira, com um duelo entre Arsenal e Crystal Palace.

Os Spurs entraram em campo na nona colocação, mas, com a vitória, subiram para o quinto lugar, com 15 pontos, roubando a posição antes pertencente ao Manchester United, agora deslocado para sexto e ainda mais pressionado em razão da inconstância que tem apresentado, mesmo com Cristiano Ronaldo no elenco. Já o Newcastle caiu para a vice-lanterna, com apenas três pontos, sem nenhuma vitória.

No St. James Park, houve esperança de que o fim do jejum chegaria para os donos da casa, já que eles abriram o placar logo aos dois minutos, com um gol marcado por Callum Wilson, após assistência de Manquillo, mas o Tottenham não deixou a alegria durar muito tempo. Ndombele empatou aos 17, em um chute de perna direita, e Harry Kane conseguiu a virada, aos 22.

O terceiro gol saiu nos acréscimos da primeira etapa, quando Heung-Min aproveitou assistência de Kane. O resultado foi administrado pelos visitantes durante o segundo tempo, e a situação ficou ainda mais favorável aos 36 minutos, no momento em que o Newcastle ficou com um jogador a menos ao ter Shelvey expulso. Mesmo com dez homens em campo, o time da casa deu sinais de vida e diminuiu com Dier, aos 44, mas não deu tempo de empatar.

Outro resultado que ajudou o Tottenham a subir na tabela foi a derrota por 1 a 0 do Everton, que jogou sem Richarlison e Calvert-Lewin, para o West Ham. Com o resultado, conquistado graças a gol marcado por Ogbonna, o West Ham subiu para o sétimo lugar, com 14 pontos, mesma pontuação do Everton, que fica logo abaixo, em oitavo, em razão da diferença no saldo de gols.