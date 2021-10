Divulgado novo trailer de The Batman protagonizado por Robert Pattinson

17/10/2021 | 13:10



Depois de muitas expectativas, o novo trailer do filme The Batman finalmente foi divulgado no último sábado, dia 16, no evento DC FanDome. O vídeo mostra principalmente o herói interpretado por Robert Pattinson em visuais sombrios enquanto luta.

- Não será apenas um chamado, será um aviso, pronuncia o Homem Morcego em tom desafiador.

Zoë Kravitz, que dará vida à Mulher Gato também aparece contracenando com o protagonista no telhado, assim como há ainda referências e aparições dos vilões Charada e Pinguim e do famoso Batmóvel.

A música Something in the Way do Nirvana foi a escolhida para embalar as imagens e o longa foi dirigido por Matt Reeves e tem previsão de estreia para o dia 4 de março de 2022.