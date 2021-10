Grazi Massafera revela amor em comum com Sofia

17/10/2021 | 13:10



Grazi Massafera não esconde ser completamente apaixonada pela filha! Fruto de seu relacionamento com Cauã Raymond, Sofia Marques é muito paparicada pela mãe que vira e mexe compartilha momentos superfofos das duas.

E recentemente, a atriz mostrou que ela e a pequena Sofia contam com uma paixão em comum, a natureza e o mar.

E o click compartilhado por ela contava com as duas brincando na areia da praia com um pôr do Sol daqueles de arrancar suspiros. Lindas, né!? A seguir, confira mais momentos entre mãe e filha!