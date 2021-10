Em Santo André, Eduardo Leite pede união no PSDB

Daniel Tossato



17/10/2021 | 13:11



Em evento que reuniu tucanos da região e que ocorreu na manhã deste domingo (17), em Santo André, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu união dentro do partido e diz não acreditar que o chefe do Executivo do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), se vingue de correligionários que não o apoiem nas prévias do partido que escolherá o presidenciável da legenda.

A reunião, que contou com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que desde o início tem demonstrado apoio a Eduardo Leite, recebeu também diversos políticos da região e que também corroboram com a candidatura do governador do Rio Grande do Sul para disputar a presidência no ano que vem.

“Tenho 20 anos de filiação, portanto temos maturidade no processo políticos que antes de tudo nossos adversários sequer são Lula e Bolsonaro, são os problemas que o Brasil tem, inflação, desemprego, saúde em função da pandemia. De minha parte, o jogo será na bola, sem ofensas e ataques pessoais, porque o PSDB precisa sair e sairá unido dese processo das prévia. Mas é natural que que em momentos de disputa, se acentuam as diferenças, mas isso nada tem a ver em atacar e fazer ofensas. Vamos nos posicionar como fazemos política e o filiado ao PSDB poderá discernir quem é melhor”, declarou o governador.

No Grande ABC, o tucanato de Santo André oficializou apoio a Leite, enquanto o diretórios do PSDB em São Bernardo, cujo prefeito é Orlando Morando (PSDB), e em São Caetano, onde o partido é presidio pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), irão apoiar o governador João Doria. A legenda, em Ribeirão Pires, entretanto, não fechou questão e decidiu liberar seus filiados na hora da escolha. Em outros municípios da região, como Diadema e Mauá, os tucanos ainda não emitiram posicionamento oficial. Além de Leite e Dória, também participa das prévias o ex-prefeito de Manus Arthur Virgílio (PSDB).

Praticamente todos o vereadores e lideranças do PSDB que fizeram uso da fala no evento também discursaram sobre união não somente no partido, mas também no País. Vídeos que foram veiculados durante o encontro também pregaram harmonia entre os cidadãos em época pré-eleitoral.

O prefeito Paulo Serra afirmou que Eduardo Leite é o único nome dentro do partido que tem capacidade de “agregar” o partido e também o Brasil, caso vença as prévias do PSDB e também a disputa eleitoral em 2022.

“Eduardo Leite está trilhando caminho que (o ex-governador do Estado de São Paulo) Mário Covas fez há pouco mais de 20 anos. Sanou as contas em seu Estado e busca agregar. Hoje, ninguém no partido tem a capacidade de unir o PSDB e o País como ele”, declarou o prefeito.

DESTAQUE

Ainda durante o evento, o governador Eduardo Leite enalteceu a parceria com o prefeito Paulo Serra e garantiu que o mandatário do Paço de Santo André terá lugar de destaque durante as prévias, durante a eleição e até mesmo em uma possível gestão, caso Leite saia vitorioso na disputa para o Palácio do Planalto no ano que vem.

“Tenho certeza que ele (Paulo Serra) terá papel fundamental, não só nas prévias, mas nas eleições e depois para governar nosso País. Mas estes papéis são reservados para definição depois que ganhar a eleição. Não se divide, não se distribui nada, de cargos e funções, em um governo que não temos”, avaliou o governador.