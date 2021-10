Deborah Secco e Maria Flor aparecem dançando e encantam a web

17/10/2021 | 12:10



Deborah Secco encantou seus seguidores no último sábado, dia 16. A atriz postou um vídeo ao lado de sua filha Maria Flor de 5 anos de idade fazendo uma coreografia enquanto se divertiam e no registro, as duas estão dançando em um tapete a música Coração Cachorro.

Amo dançar com ela!!!, escreveu a carioca na legenda.

Os internautas adoraram as imagens e rasgaram elogios na publicação.

Lindona, comentou a humorista Maíra Azevedo.

Amo ver vocês dançando juntinhas, afirmou um fã clube.

Essa menina vai longe com uma professora dessas, disse outro perfil.

Essa não foi a primeira vez que a musa compartilhou um momento fofo com a pequena. Como você já viu, elas recentemente também dançaram ao som de Passarinho Que Som É Esse e Não, não vou.