Mônica Benini rebate críticas de internautas: A internet está cheia de juízes!

17/10/2021 | 12:10



Como você viu, Mônica Benini que é esposa de Junior Lima deu à luz no dia 10 de outubro e depois de alguns dias, a influenciadora compartilhou algumas fotos em suas redes sociais mostrando como que estava atualmente o seu corpo.

E na manhã deste domingo, dia 17, Mônica voltou até as suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebeu após mostrar a sua barriga depois de dar à luz Lara. Segundo a designer de joias, os fãs acabaram reclamando por ela exibir um corpo padrão mesmo depois de parir uma criança.

O ponto é que a internet está cheia de juízes e fica cada vez mais difícil compartilhar as próprias vivências. Eu escrevo aqui, do meu ponto de vista, jamais com a intenção de ofender ou diminuir alguém. Cada um com suas dores, com suas experiências. Tenho plena consciência de que meu corpo está dentro dos padrões. Mas essa aceitação que eu escrevi ali já não existiu. No meu primeiro parto, eu já não amei a imagem que vi refletida no espelho no pós-parto. E a minha intenção era falar, justamente, com essas pessoas. Eu compartilho para somar, essa é a única intenção. Paz.