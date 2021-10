Thaynara OG desativa recurso de interação com os fãs nas redes sociais por conta de uma crise de ansiedade

17/10/2021 | 10:10



Thaynara OG comentou no último sábado, dia 16, que está tendo uma grande e difícil crise de ansiedade e por conta disso resolveu desativar o recurso que permite que seus fãs e seguidores respondessem os seus Stories.

Vai ser temporário, mas decidi hoje. Fechei aqui por enquanto a opção de mandar mensagem pelos Stories por conta de um motivo que vez e sempre acontece comigo, conseguia lidar e hoje por algum motivo não consegui. O lugar onde eu mais interajo com seguidores, que eu vejo muita mensagem, é o direct. Sempre tô dando uma olhada, faço a geral, respondo e tal. Só que eu decidi fechar. Vez e sempre eu recebo mensagem: Thay, sonhei tal coisa contigo e algumas coisas muito pesadas e eu sempre soube lidar, tá repreendido, avisou a minha mãe, a gente reza e tal.

A influenciadora aproveitou toda a situação e explicou com mais detalhes o acontecimento que a fez tomar essa decisão importante na redes sociais.

Nesses últimos dias, eu recebi um tão especifico que realmente me fez mal, aí pra viajar eu fiquei muito impressionada. Rezei com minha mãe, minha vó e tal achei que eu tava tranquila, só que eu tive uma crise de ansiedade dentro do avião. Acho que fiquei tão impressionada achando que podia acontecer alguma coisa que eu comecei a sentir que eu não tava respirando, fiquei cogitando se gritava a aeremoça pra pousar o avião e sair correndo.

Thaynara revelou que não sentia essa sensação fazia muito tempo e por conta disso ficou extremamente apavorada e começou a suar muito. Para conseguir relaxar, ela contou que precisou colocar uma meditação guiada nos fones e só assim conseguiu dormir no voo.

Às vezes mandam pra avisar mesmo, porque tem um carinho por você. Mas às vezes você percebe a maldade. Dessa vez mexeu muito com a minha cabeça, então vou dar um tempo de ficar olhando o que me mandam, porque não me fez bem.

Tem gente que não tem muita noção mesmo, não é!?