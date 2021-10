Brasil registra 472 mortes por covid em 24h; total é de 603.199

16/10/2021 | 22:05



O Brasil registrou neste sábado, 16, 472 mortes por covid-19. O total de vítimas subiu a 603.199. Nas últimas 24 horas, foram notificados ainda 10.280 casos de coronavírus. Com isso, o número de diagnósticos positivos agora é de 21.636.308. A média móvel de óbitos por covid é de 331 e a de testes positivos, 10.141. Esses indicadores têm o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte.