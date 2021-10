Grande ABC registra 55 novos casos e quatro mortes por Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



16/10/2021 | 21:50



O Grande ABC registrou neste sábado mais 55 casos confirmados de Covid-19, elevando o total para 261.180 infectados nas sete cidades desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ontem, apenas São Bernardo registrou mortes: quatro, sendo duas mulheres (uma de 85 anos e a outra de 86) e dois homens (66 e 74). Com isso, a região soma 10.357 óbitos.

Os números levam em consideração apenas os dados referentes a três das sete cidades: Santo André, São Bernardo e São Caetano, únicas a emitirem boletim sobre a evolução da pandemia no fim de semana. A Prefeitura são-bernardense, porém, não informou o total de casos divulgados nas últimas 24 horas. Em território andreense, foram registradas 46 novos casos e nove em São Caetano.

Em todo o Estado, 4,38 milhões de pessoas foram infectadas desde o início da crise sanitária e 151.017 mortos – os dados são de sexta-feira, já que os números de ontem não foram atualizados.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde registra 11.250 novos diagnósticos de Covid-19, em 24 horas em todo o País. Com isso, subiu para 21.638.726 o número de pessoas infectadas pela doença. As mortes causadas pelo novo coronavírus ao longo da pandemia somam 603.152. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 483 novos óbitos.

O boletim do governo federal também apontou 251.634 pacientes em acompanhamento e 20.783.940 recuperados da doença.